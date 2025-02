Panetta (Bankitalia): da dazi USA -0,5 punti su PIL eurozona, ma Italia e Germania peggio

(Teleborsa) - ", soprattutto nella competizione tecnologica". Lo ha affermato il Governatore della Banca d'Italia,, intervenendo al 31° congresso degli operatori dei mercati finanziari, organizzato a Torino da Assiom Forex."In questo contesto si inserisce la strategia della nuova amministrazione statunitense, che prevede nuovi e più elevati dazi sulle importazioni - ha aggiunto - Particolare attenzione viene rivolta aiverso gli Stati Uniti. Il surplus della Cina verso l'economia americana ammontava nel 2024 a circa 300 miliardi di dollari, circa un terzo dell'avanzo commerciale complessivo cinese e un quarto del disavanzo degli Stati Uniti"."Secondo le nostre stime, se i dazi annunciati in fase pre-elettorale fossero attuati e accompagnati da misure di ritorsione, la- ha detto il Governatore - Per l'economia statunitense l'impatto supererebbe i 2 punti. Per l'area dell'euro le conseguenze sarebbero più contenute, intorno a mezzo punto percentuale, con effetti maggiori per Germania e Italia, data la rilevanza dei loro"."L'esperienza storica mostra che le- ha spiegato - I dazi non garantiscono una riduzione del disavanzo delle partite correnti. Se lo facessero, comporterebbero anche un minore afflusso netto di capitali verso il paese che li ha imposti, con conseguenti aggiustamenti attraverso un aumento del risparmio dei residenti o una riduzione degli investimenti".Secondo Panetta, "è possibile che l'amministrazione statunitense stia utilizzando gli annunci sui dazi come. Tuttavia, in un contesto già segnato da tensioni geopolitiche, commerciali e belliche, questa strategia potrebbe sfuggire al controllo, generando effetti ben oltre quelli desiderati, aggravando i dissidi esistenti e aprendo nuove fratture. Soluzioni negoziali basate sulla cooperazione non solo rappresentano un'alternativa preferibile, ma sono necessarie per evitare una spirale di conflitti che minaccerebbe la stabilità globale".