Panetta (Bankitalia): esito concentrazioni banche affidato a dinamiche di mercato e scelte azionisti

(Teleborsa) - Le operazioni di concentrazione che interessano il sistema finanziario italiano - che coinvolgono banche di varie dimensioni, compagnie assicurative, società di gestione del risparmio e intermediari esteri - "sono favorite in primo luogo dall'abbondanza di capitale in eccesso nel settore bancario. Inoltre, la prospettiva di un restringimento dei margini sull'attività di prestito, legata alla diminuzione dei tassi di interesse,". Lo ha affermato il Governatore della Banca d'Italia,, intervenendo al 31° congresso degli operatori dei mercati finanziari, organizzato a Torino da Assiom Forex."Le operazioni annunciate ridurrebbero il divario dimensionale tra i principali intermediari italiani e i concorrenti europei. In Italiae una volta e mezza più basso di quello degli intermediari spagnoli e tedeschi - ha aggiunto - Sebbene in generale nel settore bancario le grandi dimensioni comportino sia vantaggi sia alcune criticità ben note, queste operazioni possono essere inquadrate in una prospettiva di integrazione e consolidamento del mercato europeo".Il Governatore ha sottolineato che "i procedimenti autorizzativi coinvolgono la Banca d'Italia sia in autonomia sia in collaborazione con diverse autorità nazionali ed europee. L'iter si avvia dopo la notifica delle operazioni da parte dei soggetti promotori, che"."La Vigilanza verifica la conformità alle normative italiane ed europee, valutando la capacità di ciascuna operazione di dar vita a intermediari solidi, efficienti e capaci di operare secondo principi di sana e prudente gestione al servizio dell'economia reale e senza compromettere la stabilità finanziaria - ha aggiunto - Nel rispetto di questi criteri, l'".