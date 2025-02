Asia mista in attesa delle banche centrali, balzo di Tencent

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con gli investitori che valutano i dati macroeconomici pubblicati da Giappone e aspettano le decisioni di alcune banche centrali della regione.Ilnel quarto trimestre 2024 ha superato le aspettative degli analisti per la crescita trimestrale (+0,7% vs attese per +0,3%) e annualizzata (+2,8% vs attese per +1%), secondo la stima preliminare.La Reserve Bank of(RBA) annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse martedì, mentre il giorno successivo termineranno le riunioni delle banche centrali diA livello di singoli titoli, balzo di, dopo che la sua app di messaggistica Weixin ha iniziato a testare la versione beta dell'integrazione Deepseek.termina la seduta appena sopra la parità, riportando una variazione pari a +0,06% sul; aumento maggiore per(+0,2%) e(+0,29%).Consolida i livelli della vigilia(+0,13%); sale(+0,75%). Sulla parità(-0,39%); come pure, senza direzione(-0,15%).Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,41%. La giornata del 16 febbraio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,09%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,08%.Il rendimento per l'è pari 1,39%, mentre il rendimento deltratta 1,68%.