Com.Tel verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 44,2 milioni di euro

MIT SIM

(Teleborsa) -è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 44,21 milioni di euro, dopo aver4,85 milioni di euro interamente in aumento di capitale. Ildi collocamento è stato pari a 2,40 euro per azione. Ilè al 10,98%.Si tratta di una società che, in particolare nella progettazione di soluzioni ICT adattate alle esigenze dei clienti (grandi aziende o piccole e medie imprese, Pubblica Amministrazione, centrale o locale, operanti in diversi settori), nell'installazione di sistemi tecnologici e nella fornitura di assistenza professionale specializzata e servizi di manutenzione.L'ammissione è prevista per la data odierna, con ilsu Euronext Growth Milan (EGM) il 19 febbraio.è Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist.Ilè composto da: Davide Cilli (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Fabio Maria Lazzerini (Amministratore Delegato), Carlo Nardello (Vice Presidente), Mattia Simone Aldo Conti (Direttore Generale), Mario Costanzo (Consigliere non esecutivo), Giuseppe Roberto Ciro Bruno Marseglia (Consigliere non esecutivo), Flavia Sparacino (Consigliere non esecutivo), Giuseppe Livigni (Amministratore Indipendente), Valeria Conti (Amministratore Indipendente).L'è composto da: Nextaly S.r.l. (riconducibile a Davide Cilli) al 56,98%; Maddalena Bellante (coniuge di Davide Cilli) al 8,90%; Tanlo S.r.l. (riconducibile a Beatrice Francesca Borri coniuge di Carlo Nardello) al 4,45%; Khoty Holding S.r.l (riconducibile a Fabio Maria Lazzerini) al 4,45%; Marco Bariletti allo 0,89%; Sauro Bellante allo 0,89%; Paolo Rastelli allo 0,89%; Mario Costanzo allo 0,89%; Emiliano Pisani allo 0,89%; altri azionisti con quote inferiori al 5% e soggetti a lock up al 9,79%; mercato al 10,98%.