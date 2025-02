Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in pole position rispetto a una pur positiva Europa, grazie all'andamento. A dominare il Listino di Milano è il, dopo l'apertura della UE all'esclusione delle spese per la difesa nell'ambito del patto di stabilità., dopo l'ingresso di Poste nel capitale di TIM , e le, sempre al centro del risiko bancario.A sostenere i mercati europei, in una giornata che vede, concorrono i pos9itivi dati sul commercio estero in Italia e soprattutto i numeri del commercio UE L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,19%. Lieve aumento dell', che sale a 2.899,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,24%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +109 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,55%.in luce, con un ampio progresso dello 0,90%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,23%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,07%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,11%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 40.695 punti.In moderato rialzo il(+0,33%); senza direzione il(-0,19%).di Milano, troviamo(+5,71%),(+4,45%),(+2,97%) e(+2,94%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,23%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,98%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,45%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,73%.Tra i(+7,47%),(+5,14%),(+3,76%) e(+2,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,95%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,81%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,68%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,61%.