Borsa americana poco mossa al rientro dopo la festività

(Teleborsa) - Alla riapertura dopo la festività di ieri,, ini vista dell'esito dellesulla fine della guerra in Ucraina. Trattative che vengono viste con sospetto dall’Ucraina e dai suoi alleati europei, che sono stati esclusi dalle discussioni.Il tema tiene banco sulle, che sono, dopo l'apertura della UE all'esclusione delle spese per la difesa nel Patto di stabilità. E' di oggi anche l'appello di Draghi all'Europarlamento a considerare la difesa un tema comune.A sostenere i mercati, sin dalla chiusura degli scambi in Asia questa mattina, ha concorso anche la, che ha annunciato ildal periodo della pandemia, portando il costo del denaro al 4,1%. Il mercato si attende altri due tagli quest'anno.Sul fronte macro, il dato sull'ha confermato la riresa del manifatturiero USA, mentre si attendono più tardi i dati del NAHB sul mercato immobiliare.A livello Corporate, occhi puntati su, dopo che un aereo di è capovolto sulla pista dell’aeroporto Pearson di Toronto, a causa di condizioni di vento difficiliIlha avviato gli scambi a 44.484 punti; sulla stessa linea l', con scambi attorno a 6.117 punti. Pressoché invariato il(-0,06%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia l'(-0,05%).