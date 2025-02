Borsa di New York rallenta. Chip in fermento con Intel

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

beni industriali

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

sanitario

Intel

Nike

Dow

Honeywell International

United Health

Amazon

Home Depot

Walt Disney

Walgreens Boots Alliance

Intel

Moderna

Micron Technology

Autodesk

Meta Platforms

Broadcom

Netflix

(Teleborsa) - Wall Street perde smalto al giro d boa, dopo una partenza migliore, motivata dall'avvio delle trattative fra Stati uniti e Russia sulla risoluzione della guerra in Ucraina. Colloqui che hanno escluso i leader europei e che si stanno tenendo in Medioriente. Ilè dimesso e si posiziona a 44.462 punti; incolore l', che rimane in prossimità de record storici raggiunti venerdì scorso a 6.112 punti. Debole il(-0,19%); in frazionale calo l'(-0,32%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,97%),(+0,94%) e(+0,70%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,77%),(-1,26%) e(-0,43%).Tra i, su di giri(+10,07%), sull'ipotesi di spezzatino.Bene anche(+4,11%),(+3,02%) e(+1,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,05%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,88%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,86%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,21%.Tra idel Nasdaq 100,(+10,84%),(+10,07%),(+6,91%) e(+6,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,76%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,27%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,28%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,21%.