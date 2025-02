Casta Diva, nel 2024 ricavi a 123 milioni (+10,7%)

Casta Diva Group

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, ha esaminato il dato preconsuntivo dei ricavi consolidati relativi all’esercizio 2024, non ancora sottoposti a revisione legale, che si è chiuso a quota 123,4 milioni di euro, in crescita del 10,7% rispetto ai 111,5 milioni di euro del 2023 e del 2,3% rispetto a quanto indicato nel Piano Industriale 2023-2026 relativamente all’esercizio 2024.Con riferimento all’incremento del fatturato 2024, che ha registrato un +11% circa rispetto all’esercizio precedente, si legge in una nota, "si evidenzia che questo è stato realizzato in parte grazie a un’importante crescita organica, e in parte grazie alle acquisizioni della partecipazione del 100% del capitale sociale di Artificio Italiano e del 100% del capitale sociale di First Class, operazioni entrambe avvenute nel corso dell’esercizio 2024"."Il nostro fatturato cresce a doppia cifra anche nel 2024, afferma il, ed è il migliore di sempre per Casta Diva.ed il fatturato del 2024 si chiude a 123,4 milioni di Euro con una crescita sul 2023 dell’10,7%. Sul piano qualitativo va aggiunto che nel corso del 2024 abbiamo consolidato la nostra capacità di affrontare e vincere gare per grandi eventi ed importanti cerimonie, come quella per la chiusura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. In questo campo, l’acquisizione di Artificio Italiano, che abbiamo ribattezzato Casta Diva Art & Show ci aiuterà ad affrontare ancor meglio un mercato molto promettente. Inoltre, con l’acquisizione di First Class Srl, siamo entrati in modo deciso nel mondo degli eventi Pharma, un’altra nicchia che abbiamo iniziato ad affrontare nei mesi scorsi. Questi dati quali-quantitativi indicano secondo me la forte vitalità innovativa della nostra offerta, nonché il prosieguo della nostra crescita, in linea con Piano Industriale e con il nome del mercato in cui siamo quotati: Euronext Growth Milan".