Da CDP-MCC-Sella nuova tranche basket bond da 20 milioni

(Teleborsa) - Finanziare i, favorirne l’accesso al mercato dei capitali, sostenerne la competitività sia in Italia sia all’estero e promuoverne lo sviluppo anche in ambito ESG. Sono questi gli obiettivi del programma triennale di basket bond da 200 milioni di euro lanciato nel 2021 ed esteso nel 2023 da(CDP),(MCC) eche, grazie alla nuova tranche del valore totale di 20 milioni di euro, ha sostenuto complessivamente sino ad oggi dieci aziende che operano in diversi settori dell’economia italiana per un valore di 88,5 milioni di minibond sottoscritti.In particolare, si legge in una nota,(gruppo leader nella produzione e commercializzazione di strumenti e utensili per le lavorazioni meccaniche) e(azienda specializzata nell’impiantistica elettrica tecnologica), che hanno emesso due minibond della durata di sei anni a supporto dei propri piani di investimento in Italia e all’estero.CDP e MCC sono intervenute entrambe in qualità di anchor investor, sostenendo ciascuna il progetto attraverso la sottoscrizione del 40% dei titoli emessi da una società veicolo – Special Purpose Vehicle (SPV) – mentre Banca Sella ha sottoscritto il restante 20%.Entrambe le emissioni obbligazionarie possiedono una, in relazione alla quale è prevista l’individuazione e monitoraggio di specifici KPI di sostenibilità (KPI ESG) atti a valutare l’allineamento dei progetti di investimento a determinati obiettivi di sviluppo sostenibile e garantendo così una precisa valutazione dell’effettivo impatto ESG raggiunto. Al raggiungimento di tali target, è prevista una riduzione del tasso di interesse applicato sullo strumento (cosiddetto “step down”).L’operazione è stata promossa dal Sella Investment Banking, la divisione specializzata in operazioni di finanza straordinaria di Sella, che è intervenuta in qualità di arranger e di advisor finanziario delle società emittenti. Gardant ha ricoperto il ruolo di servicer e corporate servicer, monitoring agent e altri ruoli correlati, mentre lo studio legale Chiomenti ha agito come deal counsel. Cerved Rating Agency ha rilasciato una Second Party Opinion sull’allineamento dei KPI di sostenibilità identificati, in coerenza con i principi e le linee guida dell’ICMA (International Capital Market Association).