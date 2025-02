Finance For Food, Petti: nuovo fondo food nel corso dell'esercizio, poi debutto nell'energy

Finance For Food





(Teleborsa) - "Come comunicato al mercato in sede di IPO, uno dei nostri obiettivi era la diversificazione e la crescita per linee esterne. Abbiamo concluso a novembre l', una società molto complementare alla nostra con un business model sinergico e che rappresenta per noi il". Lo ha detto a Teleborsa, COO di, in occasione della EnVent Winter Conference "Call for Growth"."Quindi andiamo a replicare un business model analogo a quello proprio di Finance For Food e quanto già realizzato nel mondo agroalimentare anche nel business Energy, andando ae investimenti che andranno ad alimentare il business nei prossimi periodi - ha spiegato - Adesso ovviamente una fase importante è l'integrazione post merger, quindi stiamo lavorando a integrare i team e quindi i gli effetti si vedranno dal prossimo esercizio"."Sicuramente non è un caso che ci siamo dedicati a questi due mercati: il mercato dell'energy e del food rappresentano due mercati dalle interessanti prospettive di crescita e che sono- ha sostenuto Petti - Quindi vediamo un futuro abbastanza interessante e roseo per questi due verticali industriali, su cui ci andiamo a concentrare, declinando queste prospettive di mercato rispetto a quelle che sono le nostre progettualità"."Nel campo food abbiamo assistito in qualità di advisor il fondo Finance For Food One, che appunto porta il nostro nome, che sta completando il periodo di investimento - ha detto il COO - Ha completato ladella prima uscita, supportata anche da noi come advisor, quindi abbiamo deliverato degli ottimi risultati e proiettiamo il lancio di un nuovo fondo con un'analoga strategia di investimento nel corso dell'esercizio"."Analogamente - ha aggiunto - sul lato energy continuiamo sulle attività tipiche di corporate finance advisory di D&P, ma vogliamo spostarle verso il nostro con anche l'investment advisory, quindi stringere sempre maggiori collaborazioni con investitori istituzionali valorizzando le loro competenze e la loro pipeline, ma l'obiettivo magari è anche, andando appunto a replicare quanto fatto nel campo food"."Sicuramente gli investitori apprezzano la visione del mercato e le prospettive Parlando con gli investitori sicuramente mi dà comfort e ci fa piacere che abbiamo una visione allineata su tante prospettive che quindi speriamo di attirare il loro interesse - ha affermato Petti - Ovviamente essendo una società di recente quotazione siamo nella fase del "walk the talk", quindi adesso".