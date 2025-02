Mercati europei cauti. Tonica Piazza Affari con risiko bancario

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Telecom Italia

Banco BPM

Stellantis

Leonardo

DiaSorin

Nexi

Fincantieri

GVS

Banco di Desio e della Brianza

D'Amico

Safilo

Cembre

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei, in attesa della riapertura oggi dei mercati americani, dopo la chiusura di ieri per festività., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa, con le banche che restano sotto i riflettori degli investitori e, dopo, il botta e risposta tra Unicredit e Banco BPM sull’OPS lanciata dalla banca di Piazza Meda su Anima.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.912,7 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 71,48 dollari per barile.Sensibile miglioramento dello, che raggiunge quota +108 punti base, con un decremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,56%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,51%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 40.821 punti.di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento del 3,59%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,86%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,47%.Composta, che cresce di un modesto +1,26%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,63%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,52%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,34%),(+1,99%),(+1,82%) e(+1,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,51%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.