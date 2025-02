Piazza Affari chiude in rialzo. Acquisti sui Listini europei

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banco BPM

Telecom Italia

Banca Popolare di Sondrio

Leonardo

Amplifon

Ferrari

A2A

DiaSorin

Maire

Sesa

GVS

Credem

Ferragamo

Banco di Desio e della Brianza

Comer Industries

Carel Industries

(Teleborsa) -, spinte dall'ottimismo circa una possibile conclusione dellae dalle promesse della Commissione europea sulla possibilità d. A sostenere i mercati d Eurolandia ha contribuito anchealla ripresa degli scambi dopo il lungo ponte festivo.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,26%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,19%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,35%.Ottimo il livello dello, che scende fino a +107 punti base, con un calo di 7 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,54%. Il BTP Più i collocamento sul MOT sta facendo dei grandi numeri.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,20%, piatta, che tiene la parità, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,21%.archivia una giornata positiva grazie a banche, tlc e difesa. Chiude con un guadagno frazionale dello 0,59% l', continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 40.855 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,14%); con analoga direzione, sulla parità il(+0,03%).di Milano, troviamo(+2,59%),(+2,49%),(+2,34%) e(+2,16%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,40%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,39%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,22%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,96%.Tra i(+2,53%),(+2,44%),(+2,32%) e(+2,02%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,28%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,82%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,74%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.