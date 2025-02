Piazza Affari fa meglio delle borse europee. Focus su banche e TIM

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Telecom Italia

Banco BPM

Leonardo

Interpump

A2A

Nexi

Amplifon

Terna

Fincantieri

Sesa

GVS

Banco di Desio e della Brianza

Ferragamo

MARR

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità, in attesa della riapertura oggi dei mercati americani, dopo la chiusura di ieri per festività. Ottima invece la performance di Piazza Affari, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa, con le banche che restano sotto i riflettori degli investitori e, dopo, il botta e risposta tra Unicredit e Banco BPM sull’OPS lanciata dalla banca di Piazza Meda su Anima.Lieve calo dell', che scende a quota 1,046. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,50%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,38%.Sensibile miglioramento dello, che raggiunge quota +107 punti base, con un decremento di 7 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,55%.resta vicino alla parità(-0,04%), piatta, che tiene la parità, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,54%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 40.823 punti.Senza direzione il(+0,01%); con analoga direzione, pressoché invariato il(+0,16%).di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento del 2,38%, grazie al report di Barclays.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,00% dopo aver risposto a Unicredit in merito all'OPA su Anima.In luce, con un ampio progresso dell'1,69%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,68%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,31%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,19%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,03%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,61%.Tra i(+2,70%),(+2,23%),(+1,77%) e(+1,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,27%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,34%.