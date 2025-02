Fibercop, KKR ai ferri corti con management per "buco" Ebitda 2025 da 450 milioni

(Teleborsa) - Si profilano tempi difficili per, la società che ha ricevuto in dote ladi Telecom grazie allo spin-off ed all'ingresso di investitori privati e pubblici nel capitale. Al centro della scena c'è proprio ilentrato nel capitale di Fibercop lo scorso anno in seguito alla maxi operazione di scorporo della rete.Secondo quanto riferisce il Financial Tmes, KKR si sarebbdi Fibercop,che rischia di "far fallire i suoi piani" per la società di telecomunicazioni acquistata l'anno scorso.Ricordando che il mese scorso si è dimesso l'Ad Luigi Ferraris e che ora tutte le scelte del suo successore "richiedono l'approvazione anticipata di due dirigenti scelti da KKR", il quotidiano finanziario rivela checon gli investitori e che, i quell'occasione, il Cfo avrebbe formulato una. Un buco che salirebbe a. Alla presentazione avrebbero partecipato i principali investitori, non solo KKR, ma anche CPP Investment, F2i, il fondo di Abu Dhabi (Adia) ed il MEF.Il management di FiberCop avrebbe anche dichiarato che il previsto calo degli utili, in caso contrario la società vedrebbe aumentare il debito con conseguente rischio di declassamento del rating. E proprio la riduzione dei dividendi sarebbe stata commentata da, che si diconoper la vicenda, mentreaffermano che si sia trattato solo dinell'ambito delle normali discussioni in corso.FiberCop sta ora lavorando per(il 25 febbraio è in calendario un CdA sui risultati 2024 e sul budget), per cercare di allinearlo al piano originale concordato con gli azionisti. In questa direzione vi sarebbe l'abbandono di costosi pensionamenti ed il rinvio di atri costi al 2026. Anche le linee da eliminare nel 2025 saranno ridotte rispetto ai piani iniziali in quanto il gap nei profitti è dovuto in gran parte alla loro perdita.Anche se la società sta riformulando il budget per il 2025 - conclude il FT - il suonon è ancora ultimato e dovrebbe essere p