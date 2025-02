Indonesia, la banca centrale mantiene i tassi al 5,75%

(Teleborsa) - Laha(in linea con le previsioni del mercato), il tasso di interesse sui depositi al 5,00% e il tasso di interesse sui prestiti al 6,50%. Questa decisione è coerente con gli sforzi volti a mantenere sotto controllo le previsioni di inflazione per il 2025 e il 2026, stabilizzare il tasso di cambio della rupia in base ai fondamentali, in un contesto di incertezza globale ancora elevata, e contribuire a incoraggiare la crescita economica.In futuro, la banca centrale continuerà a monitorare le prospettive di inflazione e di crescita economica,, tenendo conto dell'andamento del tasso di cambio della rupia. Nel frattempo, le politiche macroprudenziali e i sistemi di pagamento continuano a essere orientati a sostenere una crescita economica sostenibile. La politica di incentivi alla liquidità macroprudenziale è stata potenziata per incoraggiare ulteriormente il credito/finanziamento bancario verso settori in crescita prioritari e la creazione di posti di lavoro, in linea con il programma del governo.