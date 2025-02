Intesa Sanpaolo raggiunge record di 81 miliardi di capitalizzazione

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -. Il titolo,infatti, ha chiuso la seduta di ieri in rialzo dell'1,8% a 4,553 euro per azione, ha raggiunto una capitalizzazione di 81.060.111.791 euro.Una performance che è stata commentata con una certa, in occasione della presentazione del piano strategico 2025/2028 della Fondazione Compagnia di San Paolo. "Abbiamo superato gli 80 miliardi del suo valore di Borsa e questo", ha detto il Ceo."Credo sia simbolico di un momento di condivisione di un successo enorme - ha sottolineato l'Ad - che abbiamo raggiuntonella nostra banca, ma soprattuttoche garantiscono serenità al management della banca e su cui c'è piena condivisione di valori e di raggiungimenti di obiettivi comuni".Messina ha poi voluto prendere ancora ledel settore bancario, anche con dinamiche che definisce "caotiche e confusionarie", ed afferma "ribadiamo che da tutto questoin nessun modo a rimanere coinvolti in quello che sta accadendo".