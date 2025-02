Philips, si allarga la perdita nel 2024 ma tornano a crescere gli ordini

Philips

(Teleborsa) -, multinazionale olandese attiva nel campo elettronico e delle tecnologie per la salute, ha registratopari a 18 miliardi di euro nel, con una crescita delle vendite comparabili dell'1%; 5,0 miliardi di euro nel quarto trimestre, con crescita delle vendite comparabili dell'1%, nonostante il calo a due cifre in Cina. L'assunzione di ordini comparabili è aumentata dell'1% nel 2024; in aumento del 2% nel quarto trimestre, nonostante il calo a due cifre in Cina.Ilè aumentato di 90 punti base all'11,5% delle vendite nel 2024; in aumento di 60 punti base al 13,5% nel quarto trimestre. Ladel 2024 è stata di 698 milioni di euro, in crescita rispetto al rosso di 463 milioni di euro del 2023. Ilè stato di 906 milioni di euro nel 2024; 1.285 milioni di euro nel quarto trimestre."Abbiamo fornito un'assistenza migliore a più persone migliorando l'esecuzione e concentrandoci sul miglioramento della redditività e del flusso di cassa, nonché sulla crescita degli ordini e delle vendite - ha detto il- Abbiamoe risolto un importante contenzioso statunitense relativo al richiamo di Respironics"."Nonostante i cali a due cifre della domanda nei sistemi sanitari e di consumo in Cina, siamoe abbiamo continuato a guidare l'espansione del margine e la generazione di flussi di cassa - ha aggiunto - Con il nostro solido bilancio siamo lieti di offrire agli azionisti la possibilità di ricevere il dividendo in azioni o in contanti".Philips haper il 2023-2025 da 2 miliardi di euro a 2,5 miliardi di euro, 800 milioni di euro nel 2025.Per il, Philips prevede:, incluso un calo medio-alto a una cifra in Cina; aumento del margine EBITA rettificato di 30-80 bps all'11,8%-12,3%; free cash flow prima del pagamento del cash-out di 1,1 miliardi di dollari relativo al monitoraggio medico statunitense e agli accordi per lesioni personali sarà nella fascia inferiore dell'intervallo tra 1,4 miliardi di euro e 1,6 miliardi di euro. Al netto di questo cash-out, il free cash flow sarà compreso tra 0,4 e 0,6 miliardi di euro.