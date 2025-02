Piazza Affari in rosso con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che proseguono la sessione in negativo. A deprimere i Listini continentali concorrono le, che hanno cancellato l'effetto positivo di un. Ance i future USA hanno girato in rosso, preannunciando una partenza debole per i mercati Oltreoceano, mentre si attende stasera la pubblicazione deiPrevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,17%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.939,2 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,97%.Lopeggiora, toccando i +110 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,63%.sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,13%, tentenna, che cede lo 0,69%, e soffre, che evidenzia una perdita dello 0,79%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 40.752 punti. Leggermente negativo il(-0,3%); con analoga direzione, in lieve ribasso il(-0,49%).Tra idi Milano, in evidenza(+6,77%), grazie alla promozione di Jefferies da hold a buy.Denaro anche su(+2,43%),(+0,75%) e(+0,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,59%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,43%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,09%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,59%.di Milano,(+5,51%),(+4,49%),(+1,97%) e(+1,84%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,05%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,90%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,83%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,59%.