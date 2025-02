Sulla parità Wall Street, pesano incertezze a livello geopolitico e commerciale

Dow Jones

S&P-500

New York

Nasdaq 100

S&P 100

sanitario

energia

materiali

Johnson & Johnson

Walt Disney

Verizon Communication

Chevron

Intel

Home Depot

Dow

McDonald's

Microchip Technology

Analog Devices

NXP Semiconductors

ON Semiconductor

Cadence Design Systems

Intel

Synopsys

Sirius XM Radio

(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 44.415 punti, con uno scarto percentuale dello 0,32%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 6.133 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Sulla parità il(+0,05%); sulla stessa tendenza, senza direzione l'(+0,12%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,85%) e(+0,82%). Il settore, con il suo -1,37%, si attesta come peggiore del mercato.Regna quindi la prudenza a Wall Street, in attesa di capire che direzioni prenderanno i principali dossier geopolitici e commerciali. Il presidente degli Stati Unitiha fatto intendere che potrebbe incontrare il presidente russoprima della fine del mese dopo gli incontri di ieri tra le delegazioni dei due Paesi.Lo stesso Trump nella serata di ieri aveva dichiarato che avrebbe impostosulleimportate negli Stati Uniti "nell'ordine del 25%", oltre ad altri dazi su semiconduttori e prodotti farmaceutici.Si attendono inoltre i verbali dell'ultima riunione dellaTra i(+1,42%),(+1,40%),(+1,20%) e(+1,06%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,69%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,43%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,20%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,68%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,35%),(+7,03%),(+4,93%) e(+4,91%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,34%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,69%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,10%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,85%.