Wall Street apre in leggero calo, attesa per i verbali della Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

sanitario

materiali

telecomunicazioni

(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 44.423 punti, con uno scarto percentuale dello 0,30%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 6.118 punti.Poco sotto la parità il(-0,23%); senza direzione l'(-0,13%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,44%) e(+0,46%). Nel listino, i settori(-1,09%) e(-0,52%) sono tra i più venduti.Sul calo di Wall Street pesano le incertezze a livello geopolitico e commerciale dopo le ultime dichiarazioni del presidenteche ha affermato che probabilmente imporràdel 25% o più sulle importazioni di automobili, semiconduttori e prodotti farmaceutici. C'è attesa per la pubblicazione questa sera dei verbali dell'ultima riunione dellaSul, invece, arrivano dati negativi daldi gennaio. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati hanno registrato un calo del 9,8%, attestandosi a 1,366 milioni di unità, dopo l'aumento del 16,1% registrato a dicembre 2024 (dato rivisto da -15,8%) e rispetto ali 1,390 milioni attesi dagli analisti.rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato, nello stesso periodo, un modesto incremento dello 0,1% a 1,483 milioni di unità, dopo il -0,7% registrato il mese precedente e contro attese per 1,460 milioni.