Altea Green Power, nel 2024 ricavi +118% a 35,4 milioni. Utile più che triplicato

Altea Green Power

(Teleborsa) -, attiva nelle rinnovabili, ha chiuso il 2024 conpiù che raddoppiati a 35,4 milioni, in crescita del 118%, mentre il margine operativo lordo è triplicato a 21,9 milioni.più che triplicato (+229%) a 16,1 milioni. L'indebitamento netto è salito da 4,4 a 7,4 milioni., i ricavi sono previsti in crescita tra 46 e 51,1 milioni e il margine operativo lordo tra 27 e 30,5 milioni., ha così commentato: "per il Gruppo AGP; un fatturato in aumento del 110% rispetto al 2023 a 35,4 milioni di euro, e un EBITDA più che triplicato a 21,9 milioni, hanno superato le nostre guidance per l’anno appena concluso., grazie ai progressi nei progetti di Battery Energy Storage System, all’intensa attività di tutto il team e a un backlog ordini che supera i 150 milioni di euro. Il translisting su Euronext STAR Milan ha poi rappresentato per noi un traguardo strategico per il prossimo sviluppo e il rafforzamento delle relazioni con gli investitori nazionali e internazionali che hanno creduto sin dall’inizio nel progetto AGP e ci hanno sostenuto ed accompagnato sin qui. Guardando al futuro intendiamo proseguire nelle attività di consolidamento delle nostre Business Unit e delle attività legate al mondo BESS.che il nostro business possa crescere ulteriormente, con l’obiettivo di raggiungere i target previsti dal Piano Industriale 2024-2028 e pronti a cogliere tutte le nuove opportunità, senza escludere la possibilità di valutare anche nuove soluzioni e investimenti nel settore energy".