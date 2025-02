Borse europee in leggero rialzo. A Milano bene STM e Campari

Renault Group

(Teleborsa) -, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Gli investitori continuano a monitorare le novità suidell'amministrazione statunitense e leDaidel 28-29 gennaio pubblicati ieri , è emerso l'approccio cauto della Fed, con i membri che hanno dichiarato di "voler vedere (a condizione che l'economia rimanga vicina al massimo livello di occupazione) ulteriori progressi sull'inflazione prima di apportare nuovi aggiustamenti" sui tassi di riferimento. Inlaha fatto sapere che i loan prime rate a 1 anno ed a 5 anni, come da attese, sono rimasti invariati a 3,10% e 3,60% rispettivamente.Sul fronte macroeconomico, ina gennaio i prezzi alla produzione hanno registrato una flessione mensile di -0,1% e un incremento annuo di +0,5%, in entrambi i casi risultati decisamente inferiori al consenso. In, l'Istat ha comunicato che la produzione nelle costruzioni è stata in crescita del 5% nel 2024.Diversi spunti dalleha registrato un utile operativo record a 4,26 miliardi di euro nel 2024;ha messo a segno un utile operativo 2024 sopra le attese a 7,8 miliardi di dollari;ha comunicato un fatturato record di 38 miliardi di euro nel 2024;ha registrato una perdita di 3,1 miliardi di dollari nel 2024 per pesanti svalutazioni.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,044. Lieve aumento dell', che sale a 2.943,4 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,46%.Lieve calo dello, che scende a +108 punti base, mentre ilsi attesta al 3,61%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,36%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,44%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 38.454 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 40.746 punti. Guadagni frazionali per il(+0,37%); con analoga direzione, in moderato rialzo il(+0,48%).di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 4,51% (ha annunciato una nuova tecnologia per data center e cluster AI con).avanza del 2,46% (ha confermato di stare lavorando a un piano che include una "ristrutturazione organizzativa"). Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,57%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,55%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,52%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,00%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,16%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,13%.Tra i(+2,66%),(+2,54%),(+2,13%) e(+2,09%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -11,10%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,28%.scende dell'1,92%. Calo deciso per, che segna un -1,55%.