CDP, il CdA approva nuove operazioni per 1 miliardo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Dario Scannapieco, ha deliberatoper un valore complessivo di oltrea favore di piccole e medie imprese e di infrastrutture strategiche per il territorio. Il CdA ha anche approvato il differimento del pagamento delle rate dei mutui per i Comuni e le Province del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici nel 2016-2017 senza addebito di nuovi interessi, in linea con quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2025[.Inoltre, il Consiglio ha deliberato l’avvio dell’operatività da parte di CDP del, strumento che consentirà a Cassa Depositi e Prestiti di concedere finanziamenti per un limite massimo dientro il 2025 a favore di aziende stabilmente operative nel Continente con l’obiettivo di sostenerne iniziative e progetti promossi nella cornice del Piano Mattei del Governo italiano.In coerenza con il nuovo, il Consiglio d’Amministrazione ha dato il via libera a interventi dedicati alla realizzazione didestinate all’ammodernamento della rete viaria a livello locale che avranno un impatto positivo sulla qualità della vita dei cittadini e sugli scambi commerciali.Con l’obiettivo di incrementare glidelle aziende italiane il CdA ha inoltre deliberato operazioni che ne facilitino l’accesso al credito. Particolare attenzione sarà rivolta alle piccole e medie imprese e a quelle attive nelle otto Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.In risposta alledi, il CdA ha infine autorizzato una ulteriore dotazione di risorse pari a 150 milioni in favore del, gestito da CDP Real Asset SGR, per lo sviluppo di nuove iniziative nelle due “esse” dell'abitare sociale "Student Housing" e "Senior Housing".Per quanto riguarda la struttura di vertice di Cassa Depositi e Prestiti, il CdA ha espresso un ringraziamento al Direttore Business, entrato in Cassa a marzo 2022 e che lascerà CDP a fine mese, per i risultati raggiunti. Inoltre, è stato varato il nuovo assetto organizzativo di CDP, focalizzato su un maggior presidio dei clienti privati e della Pubblica Amministrazione.