DBA, EBITDA in crescita a 14,3 milioni di euro nel 2025 con spinta M&A

DBA Group

(Teleborsa) - Ildi, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, ha, che include nel perimetro i dati previsionali della società Serteco Servizi Tecnici Coordinati, acquisita a dicembre 2024, e delle società Projectos IFG e COMCOM IT acquisite a gennaio 2025.DBA prevede per l'esercizio 2025 unpari a 126,9 milioni di euro, in crescita di 10,7 milioni rispetto al valore della produzione del budget 2024 pari a 116,1 milioni (+9,3%). L'incremento deriva per 7,1 milioni da una crescita per linee esterne grazie alle acquisizioni effettuate dal Gruppo, e per 3,6 milioni per crescita organica interna.L'atteso è pari a 14,3 milioni di euro (pari a 11,2%), con un aumento di 2,2 milioni rispetto ai dati di budget 2024 che mostra un EBITDA pari a 12 milioni (+18,7%). L'incremento deriva per 1,5 milioni dalla crescita dei volumi per linee esterne grazie alle acquisizioni effettuate dal Gruppo e per 0,7 milioni per crescita organica e miglioramento della produttività.Lastimata nel 2025 (indebitamento) ammonta a 5,7 milioni di euro, e prevede un miglioramento rispetto agli 8,8 milioni previsti nel budget 2024. Il rapporto con PFN/EBITDA scende da 0,7x nel budget 2024 a 0,4x nel budget 2025.I dati previsti nel Budget 2025 sono coerenti con gli obiettivi e le linee guida presentati nel, viene sottolineato in una nota."I risultati previsti per il 2025 confermano la solidità del nostro Gruppo - ha commentato l'- Si è reso necessario attendere l'ingresso delle tre nuove società, Serteco Servizi Tecnici Coordinati, IFG Proyectos e COMCOM, nel perimetro di consolidamento per l'approvazione del Budget 2025 al fine di aggiornare le previsioni economico-finanziarie. Il quadro che ne emerge è solido e coerente con gli obiettivi del Piano Industriale 2023-2026, a conferma della nostra capacità di generare valore per tutti gli stakeholder. Si conferma con soddisfazione che l'andamento del 2024 è in linea con le previsioni del Budget approvato a dicembre 2023, mostrando un positivo allineamento con gli obiettivi fissati".La società ha comunicato, inoltre, che il ruolo diè stato affidato a, responsabile Pianificazione e Controllo.