Erfo, nel 2024 ricavi pari a 6,2 milioni

Laboratorio Farmaceutico Erfo

(Teleborsa) -, PMI Innovativa e società benefit operante nel settore nutraceutico, ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2024, con ricavi consolidati pari a 6,2 milioni di euro, esattamente in linea rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.L' EBITDA adjusted consolidato al 31 dicembre 2024 è di 1,4 milioni (1,6 milioni nel 2023). La lieve riduzione, spiega la società, è legata principalmente nella scelta di rafforzare la struttura produttiva e logistica a supporto della crescita internazionale e delle nuove strategie di sviluppo. Impattano, inoltre, maggiori costi di marketing per iniziative specifiche concentrate nella prima parte dell’anno.Laconsolidata del periodo è pari a 2,1 milioni di euro, in miglioramento rispetto agli 1,7 milioni del 2023, nonostante l’uscita di cassa di 0,55 milioni di euro per il pagamento del dividendo 2023.I dati preconsuntivi del 2024 fanno emergere inoltre un, "a conferma dell’ottima capacità della Società di generare cassa con la gestione caratteristica".: “Il 2024 si conclude con la grande soddisfazione di aver siglato l’accordo di compravendita (finalizzato lo scorso 14/02) per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza di Fit & Go, leader in Italia nel settore dell’high tech fitness e del fast fitness. Grazie a questa operazione il Gruppo Erfo proietta il proprio business su un portafoglio di tre diversi format sinergici (Diètnatural, BodySano e Fit & Go), che insieme raggiungono oltre 250 punti in Italia e all’estero. Il nostro primo obiettivo è da un lato estendere la produzione nutraceutica (includendo anche un’offerta dedicata al fitness) e dall’altro proseguire con Fit&Go il processo di internazionalizzazione già avviato con Diètnatural, che oggi conta 5 punti vendita in territorio francofono con diverse aperture previste nel I° semestre di quest’anno, tra cui una nell’area di Parigi, che assume grande rilevanza per tutto il Gruppo sia dal punto di vista strategico che simbolico. Oggi siamo un polo internazionale aggregante nel campo della nutrizione, wellness e fitness, con un focus sui modelli in franchising e una forte inclinazione alla ricerca e alla tecnologia, principale driver per espandere anche la nostra Medical Division. Nel 2024, infatti, grazie anche ai progetti di ricerca portati avanti con i nostri partner scientifici, abbiamo condotto importanti attività brevettuali in ambito ortopedico che potranno produrre risultati a livello commerciale già nel 2025".