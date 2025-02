Intesa Sanpaolo, BCE autorizza patto parasociale tra fondazioni per rinnovo CdA

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - La(BCE) haper l'assemblea di rinnovo del consiglio di amministrazione di. Si è pertanto avverata la condizione sospensiva di efficacia del patto entro il termine ultimo previsto dallo stesso.Il patto è tra, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.Il patto parasociale, sottoscritto in data 11 novembre 2024 e concernente ilIntesa Sanpaolo, è volto a disciplinare la preventiva consultazione, la presentazione e il voto di una lista congiunta nell’assemblea di rinnovo degli organi sociali di Intesa Sanpaolo prevista nella primavera del 2025.detiene il 6,4815% del capitale sociale,il 5,3996%, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze l'1,8374%, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo l'1,8347%, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna l'1,2017% e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo l'1,1198%.