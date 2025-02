Milano scende, l'Europa fa peggio

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

STMicroelectronics

Banco BPM

Ferrari

Moncler

A2A

Leonardo

Tenaris

Nexi

Newlat Food

Pharmanutra

Lottomatica

Ariston Holding

Juventus

(Teleborsa) -, mentre si muovono in deciso calo gli altri mercati europei. Mentre il mercato USA segna un andamento in rosso. Gli investitori continuano a monitorare le novità sui dazi dell'amministrazione statunitense e le tensioni geopolitiche.Dai verbali del FOMC del 28-29 gennaio pubblicati ieri, è emerso l'approccio cauto della Fed, con i membri che hanno dichiarato di "voler vedere (a condizione che l'economia rimanga vicina al massimo livello di occupazione) ulteriori progressi sull'inflazione prima di apportare nuovi aggiustamenti" sui tassi di riferimento. In Cina la banca centrale ha fatto sapere che i loan prime rate a 1 anno ed a 5 anni, come da attese, sono rimasti invariati a 3,10% e 3,60% rispettivamente.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,048. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,36%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,91%), raggiunge 72,76 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +110 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,61%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,57%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,15%. Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,26%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,29%, chiudendo a 40.517 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta del 20/02/2025 risulta essere stato pari a 3,22 miliardi di euro, in deciso ribasso (-18,15%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,94 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,06 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,56 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 5,69%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,03%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,75%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,61%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,18%.scende del 3,09%.Calo deciso per, che segna un -2,7%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,43%.Tra i(+2,32%),(+1,47%),(+1,03%) e(+0,87%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -12,51%.