Giornata da dimenticare per il mercato americano

(Teleborsa) - Wall Street Segno meno per il listino USA, dopo il calo della vigilia con il crollo di Walmart sulla crescente incertezza sui dazi, alimentando i timori tra gli investitori sui possibili impatti per le aziende e i consumatori.Dai verbali della riunione di politica monetaria di gennaio, pubblicati giovedì, i funzionari della Fed, citando le tariffe, hanno convenuto che l'inflazione deve scendere ancora prima di poter tagliare nuovamente i tassi di interesse, poiché potrebbero riaccendere la pressione sui prezzi.In una sessione caratterizzata da ampie vendite, ilche accusa una discesa dell'1,12%; sulla stessa linea, l'perde lo 0,90%, continuando la seduta a 6.062 punti. In ribasso il(-1,14%); come pure, in rosso l'(-0,83%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,16%),(-1,60%) e(-1,20%).Tra i(+1,64%),(+1,45%),(+1,34%) e(+0,92%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,68%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,68%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,45%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,32%.(+8,89%),(+5,85%),(+3,30%) e(+3,03%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,47%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,36%.Scende, con un ribasso del 4,44%.Crolla, con una flessione del 4,39%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:45: PMI composito (preced. 52,7 punti)15:45: PMI servizi (atteso 53 punti; preced. 52,9 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 51,3 punti; preced. 51,2 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 2,9%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,13 Mln unità; preced. 4,29 Mln unità).