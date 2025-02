Moderate perdite a Wall Street

Walmart

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street dopo il calo della vigilia con il crollo disulla crescente incertezza sui dazi, alimentando i timori tra gli investitori sui possibili impatti per le aziende e i consumatori.Dai verbali della riunione di politica monetaria di gennaio, pubblicati giovedì, i funzionari della Fed, citando le tariffe, hanno convenuto che l'inflazione deve scendere ancora prima di poter tagliare nuovamente i tassi di interesse, poiché potrebbero riaccendere la pressione sui prezzi.Sul fronte macroeconomico, sono attesi i rapporti preliminari per i settori manifatturiero e dei servizi, nonché le vendite di case esistenti.Sulle prime rilevazioni, ilsta lasciando sul parterre lo 0,57%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 6.113 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,14%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l'(-0,02%).