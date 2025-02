Wall Street chiude in ribasso, tonfo di Walmart dopo i conti

Dow Jones

(Teleborsa) -, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,01%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 6.118 punti. Leggermente negativo il(-0,48%); come pure, in lieve ribasso l'(-0,4%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,97%) e(+0,55%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,55%),(-1,10%) e(-0,96%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,43%),(+1,72%),(+1,44%) e(+1,24%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,53% (dopo la guidance deludente sull'anno in corso ). Scende, con un ribasso del 4,46%. Crolla, con una flessione del 3,87%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,83%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,89%),(+2,26%),(+2,21%) e(+1,82%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,04%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,63%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,15%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,83%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI composito (preced. 52,7 punti)15:45: PMI servizi (atteso 53,2 punti; preced. 52,9 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 51,2 punti; preced. 51,2 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 2,2%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,13 Mln unità; preced. 4,24 Mln unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 67,8 punti; preced. 71,1 punti)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%).