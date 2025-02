Credito, Banca Etica: +4,4% contro il -1,6% del sistema bancario tradizionale

(Teleborsa) - Nel 2024 idisono tornati a crescere in modo sostenuto, registrando un +4,4% rispetto all’anno precedente. Un risultato particolarmente significativo se confrontato con la media del sistema bancario italiano che - secondo l’di gennaio 2025 - ha presentato, anche nel 2024, una flessione del -1,6%. Aumenta anche la: +4,6% per Banca Etica rispetto alla media del sistema ferma al +2,4%. Nel 2024 sono stati aperti 9.260 nuovi conti correnti: una crescita del +40% rispetto al 2023. Il 58% dei nuovi conti correnti è stato aperto da persone under 35, confermando la forte attrattività di Banca Etica per i giovani.Segno positivo anche per ilalla clientela didi(polizze, investimenti,strumenti di protezione) i cui volumi sono cresciuti del +16,2%. Si conferma il forte orientamento di Banca Etica rispetto all’economia sociale e al terzo settore: associazioni e cooperative sociali ricevono il 40% dei crediti erogati a persone giuridiche, seguiti da società di capitali (35%) e imprese cooperative diverse da quelle sociali (16%)."Per Banca Etica l'erogazione di credito a favore dell’economia sociale è uno degli obiettivi prioritari e siamo soddisfatti di poter confermare che nel 2024 siamo tornati a crescere nell'erogazione di finanziamenti, nonostante la stretta creditizia sia continuata per il resto del sistema bancario", dice, direttore generale di Banca Etica.Nel 2023 e nel 2024 Banca Etica ha scelto - unico istituto in Italia - di destinare una quota degli utili maturati per ridurre ledelle persone fisiche e le commissioni a carico delle organizzazioni più colpite dal rialzo dei tassi deciso dalla BCE. L’importo destinato a questa operazione di redistribuzione ammonta a"Mentre la gran parte delle banche ha distribuito agli azionisti extra-dividendi derivanti daidegli scorsi anni, con buona pace dei goffi tentativi del Governo di tassare gli extra-profitti, Banca Etica ha confermato la sua attenzione alle persone più in difficoltà e la sua vocazione alla- conclude il direttore generale di Banca Etica, Nazzareno Gabrielli -. Forti dei risultati del 2024, si apre ora per Banca Etica una fase di: a breve presenteremo il piano strategico per il quadriennio 2025-2028 frutto di un ampissimo processo di partecipazione dei soci e delle socie che abbiamo incontrato in 72 incontri con più di 1000 persone coinvolte. Le novità riguarderanno l'integrazione diche abbiamo acquisito a fine 2024 e che ci fa fare un sostanziale passo in avanti verso una sempre maggiore indipendenza da altri operatori finanziari e capacità di ampliare la gamma di prodotti e servizi per persone e organizzazioni, anche grazie a investimenti in tecnologie e strumenti di relazione con la clientela".