Mercati asiatici in ribasso, Tokyo chiusa per festività

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -(con), dopo il tonfo di venerdì di Wall Street a seguito di dati macroeconomici che hanno indicato un rallentamento dell'economia e un'inflazione persistente per la maggiore economia globale.Sul fronte macroeconomico, l'è aumentata dello 0,8% anno su anno a gennaio. Si tratta della lettura più bassa da giugno 2021 ed è inferiore all'1,5% previsto dagli analisti.perde lo 0,18%, mentrelima lo 0,17%. Sotto la parità anche(-0,41%); sulla stessa linea, leggermente negativo(-0,35%). In ribasso(-1,04%); senza direzione(-0,13%).Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,61%. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,33%. Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,5%.Il rendimento dell'tratta 1,43%, mentre il rendimento delè pari 1,79%.