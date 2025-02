Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta contrastata per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,45% a 43.622 punti, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 6.021 punti. Poco sotto la parità il(-0,33%); sui livelli della vigilia l'(+0,12%).Sul fronte macroeconomico, la Fed di Dallas ha comunicato che l'indice manifatturiero del Texas è peggiorato nel mese di febbraio. Gli addetti ai lavori guardano al dato, in agenda venerdì, sull'inflazione PCE, la misura preferita dalla Fed per valutare l'andamento dei prezzi.Nel frattempo prosegue la stagione delle trimestrali: attesi i conti di Nvidia in calendario mercoledì.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,94%) e(+0,79%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,62%.del Dow Jones,(+4,93%),(+3,46%),(+2,46%) e(+2,29%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,42%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,00%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,96%.Tentenna, che cede lo 0,90%.(+4,00%),(+3,05%),(+2,49%) e(+2,38%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,28%.Scende, con un ribasso del 6,35%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,22%.