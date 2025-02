Sui livelli della vigilia Borsa Italiana

S&P-500

(Teleborsa) -, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. A Wall Street, si muove vicino alla parità l'Sul fronte geopolitico, il presidente ucraino Zelenskyy ha dichiarato per la prima volta di essere disposto a dimettersi dalla presidenza per garantire all'Ucraina un'adesione alla NATO o raggiungere una pace duratura. L'affermazione arriva dopo le ultime settimane di attenzione per raggiungere un accordo di cessate il fuoco, con gli Stati Uniti che hanno tenuto colloqui bilaterali con la Russia in Arabia Saudita.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,047. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,21%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 70,73 dollari per barile.Sale molto lo, raggiungendo +110 punti base, con un deciso aumento di 6 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,55%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,62%, dopo l'esito delle elezioni in Germania, sulle attese che il cambio di Governo possa portare a una maggiore spesa pubblica per sostenere la debole crescita economica. Sostanzialmente invariato, vendite su, che registra un ribasso dello 0,78%. Stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 38.473 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 40.754 punti, in prossimità dei livelli precedenti.In Borsa di Milano, ilnella seduta del 24/02/2025 è stato pari a 3,32 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i volumi scambiati sono passati da 0,56 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,7 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+2,81%),(+2,77%),(+2,58%) e(+2,29%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,51%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,39%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,75%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,66%.Tra i(+2,51%),(+2,27%),(+1,98%) e(+1,65%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,39%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,20%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,15%.