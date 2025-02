Borse caute. Piazza Affari in rialzo trainata dalle banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -(trainata dalle banche in seguito a un report positivo di Morgan Stanley sul settore), che evidenzia un certo vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela; fa eccezione Madrid, che sale ancora di più. Intanto il mercato USA mostra un andamento negativo.Sul fronte macroeconomico, l'economia tedesca è diminuita dello 0,2% nell'ultimo trimestre del 2024 rispetto al periodo precedente (confermata la lettura preliminare). Nel 4° trimestre 2024 laa +4,1% a/a da +5,4% del periodo antecedente, rafforzando la fiducia di Francoforte in un ridimensionamento dell'inflazione.Sul fronte della politica monetaria, "ilnegli ultimi due anni, anche più di quanto suggeriscano i tassi reali forward basati sul mercato", ha detto, membro del Consiglio direttivo della BCE.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,41%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 2.928,8 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 69,49 dollari per barile, con un ribasso dell'1,77%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +110 punti base, con ilche si posiziona al 3,52%.resta vicino alla parità(-0,05%), piatta, che tiene la parità, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,32%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,62%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 41.003 punti. Pressoché invariato il(+0,18%); poco sotto la parità il(-0,42%).di Milano, troviamo(+4,75%),(+2,90%),(+2,79%) e(+2,73%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,93%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,90%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,71%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,81%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,41%),(+2,47%),(+2,19%) e(+2,08%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,63%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,65%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,26%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,18%.