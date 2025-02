Borse UE deboli. A Piazza Affari bene le banche, giù STM

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità, dopo la performance negativa dei titoli tech, a Wall Street e in Asia, alla vigilia della trimestrale di Nvidia.I riflettori dei mercati restano puntati sulla formazione del nuovo governo in Germania mentre si muovono nuovi timori sui dazi Trump dopo voci di un inasprimento dei controlli sulle esportazioni di tecnologia chip in Cina.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,05. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 70,56 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +109 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,54%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,22%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,43%, e poco mosso, che mostra un +0,07%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 38.769 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 41.060 punti.Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti suche mostra un ampio vantaggio del 3,75%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,64%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,61%.In luce, con un ampio progresso del 2,40%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,23%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,99%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,71%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,21%.di Milano,(+5,19%),(+3,12%),(+2,88%) e(+2,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,11%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,88%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,20%.