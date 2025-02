GNL, Shell: aumento del 60% della domanda globale entro il 2040 trainato dall'Asia

(Teleborsa) - La, in gran parte guidata dalla crescita economica in Asia, dalla riduzione delle emissioni nell'industria pesante e nei trasporti e dall'impatto dell'intelligenza artificiale. Lo sostiene il colosso energetico Shell nel suo "LNG Outlook 2025".Le previsioni del settore ora stimano che la domanda di GNL raggiungerà, una previsione più alta rispetto allo scorso anno.Il commercio globale di GNL è cresciuto solo di 2 milioni di tonnellate nel 2024, il più basso aumento annuale in 10 anni, per raggiungere 407 milioni di tonnellate a causa dello. Si prevede che più di 170 milioni di tonnellate di nuova fornitura di GNL saranno disponibili entro il 2030, contribuendo a soddisfare una domanda di gas più forte, soprattutto in Asia, ma i tempi di avvio dei nuovi progetti di GNL sono incerti."Le previsioni aggiornate mostrano che il mondo avrà bisogno di più gas per la produzione di energia, il riscaldamento e il raffreddamento, l'industria e i trasporti per soddisfare gli obiettivi di sviluppo e decarbonizzazione", ha affermato"Il GNL continuerà a essere un combustibile di scelta perché è unper soddisfare la crescente domanda globale di energia", ha aggiunto.Il report evidenzia che lasta aumentando significativamente la sua capacità di importazione di GNL e mira ad aggiungere collegamenti del gas tramite condotte per 150 milioni di persone entro il 2030 per soddisfare la crescente domanda. Anche l'sta procedendo con la costruzione di infrastrutture per il gas naturale e aggiungendo collegamenti del gas a 30 milioni di persone nei prossimi cinque anni.L'continuerà ad aver bisogno di GNL fino al 2030 per bilanciare la crescente quota di energie rinnovabili intermittenti nel suo settore energetico e per garantire la sicurezza energetica. A lungo termine, l'infrastruttura del gas naturale esistente potrebbe essere utilizzata per importare bio-GNL o GNL sintetico ed essere riutilizzata per l'importazione di idrogeno green, sostiene il report.Una crescita significativa nell'offerta di GNL arriverà dale dagli. Gli Stati Uniti sono destinati ad ampliare il loro primato come maggiore esportatore di GNL al mondo, raggiungendo potenzialmente 180 milioni di tonnellate all'anno entro il 2030 e rappresentando un terzo dell'offerta globale.Mentre il GNL ha continuato a svolgere un ruolo fondamentale nella sicurezza energetica europea nel 2024, le importazioni sono diminuite di 23 milioni di tonnellate, ovvero del 19%, a causa della forte produzione di energia rinnovabile e di una limitata ripresa della domanda di gas industriale. Tuttavia, le fredde temperature invernali e i periodi di scarsa produzione di energia eolica verso la fine dell'anno hanno determinato forti prelievi di gas dagli stoccaggi che, uniti alla scadenza dei flussi di gas del gasdotto russo verso l'Europa attraverso l'Ucraina il 31 dicembre 2024, hanno fatto salire i prezzi. Il report prevede che l'