IDNTT: nel 2024 ricavi preliminari in crescita, ma titolo scivola

FTSE Italia Growth

(Teleborsa) - Scende sul mercato, che soffre con un calo del 6,54%.Il CdA del gruppo ha approvato il bilancio preconsuntivo dell’esercizio 2024 e il piano industriale al 2027.si attestano tra i 20-22 milioni di Euro (in crescita rispetto a Euro 19,3 milioni del 2023) e nel corso del Piano sono previsti in aumento fino a raggiungere un valore compreso tra i 38-47 milioni di Euro nel 2027. Il contributo principale, spiega la società, deriverà dal mercato B2B che rimane il CORE BUSINESS del Gruppo e che continuerà a pesare sempre per almeno l’80% del fatturato, con un range di fatturato di 35-42 milioni di Euro nel 2027 che, nel corso del triennio, sarà incrementato dai primi contributi del mercato B2C con ricavi stimati tra i 3-5 milioni di Euro nel 2027.La marginalità continuerà a rappresentare un punto di forza del Gruppo con EBITDA che da Euro 3,5-4 milioni del preconsuntivo 2024, crescerà fino a ad attestarsi nel range 7,5-11 milioni di Euro nel 2027.per il 2024 è previsto tra 1-1,5 milioni e nel 2027 sarà cash positive tra 2,5-4,5 milioni.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,967 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,807. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,127.