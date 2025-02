Mercati deboli. Milano schiva le vendite

Nvidia

(Teleborsa) -che risentono delle vendite a Wall Street e, sui mercati asiatici, in particolare a Hong Kong trascinata dalla performance negativa dei titoli tech, alla vigilia della trimestrale diI riflettori dei mercati restano puntati sulla formazione del nuovo governo in Germania mentre si muovono nuovi timori sui dazi Trump dopo voci di un inasprimento dei controlli sulle esportazioni di tecnologia chip in Cina.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,047. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,61%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 70,99 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +110 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,55%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; senza slancio, che negozia con un -0,16%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 38.531 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 40.807 punti.di Milano, troviamo(+1,79%),(+0,83%),(+0,82%) e(+0,76%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,99% sulla scia dei cali registrati dai titoli tech a Wall Street. Pesano anche le indiscrezioni, diffuse dalla testata francese Les Echos, secondo le quali il governo italiano vorrebbe un nuovo CEO per il gruppo italo-francese.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,09% dopo che Bernstein ha tagliato la raccomandazione sul titolo a market perform.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,04%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,86%.Tra i(+3,38%),(+2,02%),(+1,82%) e(+1,39%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,89%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,45%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,15%.