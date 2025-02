PayPal prevede una crescita di oltre il 20% nell'EPS a lungo termine

PayPal

(Teleborsa) - Il colosso statunitense dei pagamentiprevede una crescita "high single-digit" del margine di transazione in dollari e una crescita "low teens" dell'EPS rettificato. Inoltre, ha un'ambizionedi una crescita di oltre il 10% del margine di transazione in dollari e di oltre il 20% dell'EPS. Lo ha comunicato in occasione dell'odierno Investor Day, dove ha anche confermato la guidance 2025."La nostra visione è che PayPal diventi la piattaforma di commercio che alimenta l'economia globale e abbiamo la scala, l'ubiquità e i vantaggi dei dati per far sì che ciò accada", ha affermatodi PayPal."Nel 2024, abbiamo- ha aggiunto - Abbiamo aumentato la nostra velocità di innovazione e ci stiamo consolidando in un'unica piattaforma per soddisfare le esigenze in continua evoluzione sia dei consumatori che dei commercianti".