Tokyo riapre e scivola ai minimi del mese. Giù il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sul listino diche, tornato agli scambi dopo la pausa della vigilia per festività, ha risentito del rafforzamento dello yen che ha colpito soprattutto i titoli legati all'export e delle perdite registrate ieri a Wall Street.Si muovono in calo anche le altre piazze d'estremo oriente che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, conappesantito dalle prese di beneficio che hanno colpito le azioni tech, dopo la recente salita, come Alibaba, Tencent e Xiaomi.L'indice Nikkei chiude con una pesante flessione dell'1,55%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia, che scivola dello 0,72%.In rosso(-0,86%); con analoga direzione, in frazionale calo(-0,46%).Guadagni frazionali per(+0,19%); in discesa(-0,73%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,17%. Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,26%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,1%.Il rendimento dell'tratta 1,38%, mentre il rendimento delè pari 1,77%.