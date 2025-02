ABB, Standard Ethics assegna un Outlook "Positivo"

ABB

(Teleborsa) - Standard Ethics haad, multinazionale svizzera attiva nei settori della robotica, dell'automazione e dell'energia. Il Corporate Standard Ethics Rating (SER) "EE" è confermato. Si tratta del sesto notch su nove (nella fascia "Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.L'allineamento volontario del Gruppo alle sfide e ai principi internazionali sulla Sostenibilità è testimoniato da obbiettivi socio-ambientali in linea con le richieste globali, da unaadeguata, da policy e strumenti di governance della Sostenibilità (come il Codice di Condotta) dotati di riferimenti espliciti alle linee guida sovranazionali.Sul piano della corporate governance, i miglioramenti nellaappaiono molto graduali, con specifico riguardo al tema dell'equilibrio di genere tra gli amministratori. Gli analisti restano in attesa di valutare la nuova composizione del Board in vista delle prossime scadenze.Qualsiasi ulteriore implementazione nel sistema diorientata alla riduzione dei rischi da illecito è benvenuta, sottolinea Standard Ethics.