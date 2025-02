Alkemy

(Teleborsa) -ha registrato ungestionale al 31 dicembre 2024 pari a circa Euro 115 milioni, circa il -3% rispetto ad Euro 119,2 milioni dell'intero 2023, principalmente per effetto della performance di alcune controllate estere.L' EBITDA Adjusted gestionale è pari a circa Euro 7,9 milioni, in calo di circa il 40% rispetto ad Euro 13,1 milioni del FY 2023. L’gestionale si è attestato a circa 6,9%, in contrazione rispetto al dato del 2023 (11%).