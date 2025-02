Banca Passadore, utile record a 90,2 milioni di euro nel 2024

(Teleborsa) -, banca privata indipendente con sede a Genova e 25 filiali in Italia, ha chiuso ilcon un(+11,9%), con un RoE (Return on Equity) del 25,9%.L'istituto spiega che "il significativo apprezzamento da parte della clientela per l'affidabilità e per l'elevata qualità dei servizi offerti unito all'efficacia del modello operativo ha contribuito a un ulteriorepatrimoniali ed economici rispetto all'anno precedente".ammontano a 5,098 miliardi di euro (+12,0%), i mezzi amministrati totali a 12,369 miliardi di euro (+13,4%) e ioperativi alla clientela a 2,318 miliardi di euro (+0,7%). Il rapporto tra crediti deteriorati netti ed il totale degli impieghi scende sotto l'1% e si attesta allo 0,89%, con un coverage ratio di quasi il 65%. Il coefficiente patrimoniale CET 1 ratio si attesta al 19,5%.