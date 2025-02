Borse europee positive. Record per Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) -, insieme alle principali Borse Europee. Bilancio decisamente positivo anche a Wall Street, con l'che vanta un progresso dello 0,79%, in attesa della pubblicazione dei risultati trimestrali, da parte dei Nvidia, dopo la chiusura del mercato.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,051. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.913 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 69,03 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +106 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,49%.ottima performance per, che registra un progresso dell'1,71%, denaro su, che registra un rialzo dello 0,72%, e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,15%. Segno più in chiusura per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,32%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 41.517 punti.Nella Borsa di Milano risulta che ilnella seduta del 26/02/2025 è stato pari a 4,46 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 4,14 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,63 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,78 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per, che cresce del 3,37%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 3,34%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,09%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,76%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,05%.Calo deciso per, che segna un -2,91%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,52%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,53%.di Milano,(+7,93%),(+4,95%),(+3,93%) e(+3,51%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,12%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,75%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,54%.