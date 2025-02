Casillo, finanziamento per 50 milioni di euro da Intesa con garanzia SACE

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha perfezionato una favore di, società facente parte della holding Casillo Partecipazioni S.pA., per sostenere le attività di export e supportare il lancio sul mercato mondiale di Altograno, uno sfarinato innovativo, sostenibile e circolare, in linea con le richieste dei consumatori di prodotti salutari e sostenibili.Casillo è unanella produzione, trasformazione e commercializzazione di sfarinati di elevata qualità. Nel corso della propria storia, iniziata nel 1958 a Corato (BA), le attività del Gruppo Casillo sono cresciute e si sono diversificate: dal trading dei cereali alla logistica, dallo sviluppo di progetti per la formazione a quello di sistemi per la produzione delle energie rinnovabili, fino alla produzione e commercializzazione dei prodotti a marchio Molino Casillo."Questo finanziamento è un tassello fondamentale all'interno della nostra più ampia strategia di proiezione internazionale volta a confermare la nostra leadership nel settore del trading di grano e ad esportare il nostro know-how d'eccellenza in termini di innovazione nel settore food - dice l'- In questa fase, infatti, stiamo lanciando sul mercato italiano e internazionale Altograno, nuovo sfarinato che mira ad innovare i tradizionali paradigmi del settore in quanto contiene il 40% di fibre e il 50% di proteine in più di un prodotto integrale, e maggiori concentrazioni di vitamine e minerali, con performance e gusto notevolmente migliorativi, nonché comprovati effetti sulla salute delle persone già confermati grazie a collaborazioni con università e dipartimenti ospedalieri"."L'impatto di questa operazione, insieme al ruolo di Casillo - primario gruppo e vanto dell'industria agroalimentare - assume rilevanza strategica favorendo il posizionamento competitivo del nostro Paese nel quadro del mercato internazionale del grano, con ricadute significative lungo l'intera filiera di produzione e vendita di farine - afferma- Il nostro Gruppo sostiene investimenti mirati a rafforzare la competitività, promuovere la trasformazione sostenibile e favorire l'internazionalizzazione con un supporto che nel 2024 si è concretizzato tramite erogazioni a medio-lungo termine, a favore dell'agroalimentare italiano, per una cifra che sfiora i 2 miliardi di euro"."Con questa operazione in collaborazione con Intesa Sanpaolo sosteniamo Casillo, che negli anni ha investito nell'efficienza tecnologica dei suoi impianti con un approccio di filiera e nel rispetto dell'ambiente - commenta- Crediamo che realtà come questa possano apportare un valore inestimabile alla comunità, oltre a valorizzare il Made in Italy in tutto il mondo. Ancora una volta, Garanzia Futuro di SACE è una risposta concreta alle esigenze delle imprese che decidono di intraprendere un percorso di sviluppo in termini di innovazione e sostenibilità".