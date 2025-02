Chiusura contrastata a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,37% a 43.621 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 5.955 punti.Negativo il(-1,24%); come pure, in lieve ribasso l'(-0,65%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,69%),(+0,86%) e(+0,80%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,53%),(-1,37%) e(-1,37%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,44%),(+2,97%),(+2,03%) e(+2,02%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,18%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,86%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,74%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,37%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,94%),(+2,58%),(+2,54%) e(+2,07%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,13%.Scende, con un ribasso del 5,07%.Crolla, con una flessione del 4,84%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,86%.