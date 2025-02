Edison Energia raggiunge 3 milioni di contratti e anticipa gli obiettivi del piano

Edison

(Teleborsa) -hadi 4 milioni di contratti confermando il proprio ruolo di operatore chiave del mercato italiano. Nel segmento business, Edison Energia è leader di mercato per volumi di gas e di energia elettrica forniti a imprese, terziario e pubblica amministrazione."Siamo orgogliosi di aver raggiunto in anticipo il traguardo dei tre milioni di contratti, un risultato cheripongono in Edison Energia e nella qualità dei nostri servizi - ha dichiaratodiEnergia - Il nostro impegno quotidiano si traduce nella capacità di offrire soluzioni affidabili e innovative ai nostri clienti: siano famiglie, che accompagniamo con una rete capillare di mille negozi e la collaborazione con migliaia di installatori su tutto il territorio nazionale, siano PMI o clienti del mondo dell’impresa, cui offriamo sia energia prodotta da fonti rinnovabili sia la nostra vasta esperienza come operatore di riferimento a livello nazionale".La vicinanza al consumatore, i servizi a valore aggiunto e quelli di efficienza energetica sono al centro della strategia di sviluppo retail di Edison Energia con l'obiettivo di mantenere il rapporto contratti per punto vendita e quindi(oggi Edison Energia conta su una rete di oltre 1.000 negozi) e 3.000 tecnici entro il 2030.Oggi le comunità energetiche condominiali contrattualizzate da Edison Energia sono 75, di cui 20 già in esercizio, con circa 2.000 nuclei familiari aderenti. L'obiettivo èentro il 2030.