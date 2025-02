Fondazione CDP lancia il primo Premio Innovazione Sociale per sollecitare idee per un'Italia più equa e inclusiva

(Teleborsa) - Oltre mezzo milione di euro alle migliori idee innovative per favorire l'inclusione sociale e professionale delle fasce più deboli della società., lancia ildedicato agli enti del Terzo Settore, alle cooperative e alle imprese sociali che già generano un impatto positivo e duraturo sui territori, basandosi sull'utilizzo di nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale o su forme di vita di comunità (ad esempio il co-housing). Il focus dell'iniziativa, che mette a disposizione complessivamente, – spiega CDP in una nota – è rivolto ai migliori progetti di inclusione sociale e/o professionale che guardano alle categorie fragili, in particolare anziani soli, persone senza dimora, con disabilità e affette da problemi di dipendenza, ma anche vittime di violenza, detenuti o ex-detenuti, migranti e rifugiati politici.sulla base del diverso stato di avanzamento del progetto: fase pilota, media scala o larga scala. Per ciascuna verranno selezionati un primo e un secondo classificato, per importi pari a 90mila e 45mila euro rispettivamente.Ilsi avvale anche di unsostenuto dastruttura deldedicata al contrasto delle disuguaglianze e delle povertà e alla promozione dell'inclusione sociale. Questo "Premio Speciale" sarà assegnato all'iniziativa più innovativa ed efficace nell'applicare strumenti tecnologici e di intelligenza artificiale per favorire l'inclusione sociale e/o lavorativa di soggetti fragili.Per accelerare la crescita dei progetti delle organizzazioni non-profit vincitrici,in collaborazione con lametterà a disposizione conti correnti, servizi e strumenti dedicati, tra cui finanziamenti ad importo massimo di 250mila euro a condizioni agevolate, e la possibilità di usufruire della piattaforma For Funding di raccolta fondi di Intesa Sanpaolo."Attraverso il Premio Innovazione Sociale, Fondazione CDP intende dare un impulso concreto alle migliori idee capaci di costruire un'Italia più equa. Sostenere queste imprese – ha dichiarato– significa investire in un futuro in cui innovazione e solidarietà si uniscono per rispondere alle sfide più urgenti della nostra società, come l'inclusione delle persone più vulnerabili. Questo premio, grazie anche alla collaborazione con Intesa Sanpaolo, non offre solo risorse economiche, ma strumenti e competenze per trasformare progetti visionari in soluzioni reali e sostenibili. L'economia del Terzo Settore rappresenta un pilastro fondamentale per il nostro Paese: con questa iniziativa vogliamo contribuire a rafforzare il loro ruolo strategico nello sviluppo sociale ed economico"."L'impegno sociale, parte integrante della strategia di Intesa Sanpaolo, – ha commentato– vede la collaborazione tra profit e non-profit come lo strumento principale in grado di innovare in ottica sociale, favorendo soluzioni nuove e sostenibili per affrontare i problemi emergenti e costruire una società più inclusiva. Come Banca lavoriamo per creare valore condiviso con il Terzo Settore, sia con prodotti e servizi dedicati, sia con percorsi e iniziative di coprogettazione con tutti gli attori del sociale, partner fondamentali per individuare le necessità espresse dalle comunità".prevederà una valutazione tecnica, a cura di esperti del settore, e un percorso di mentoring sotto forma di bootcamp intensivo per i finalisti, al fine di ottimizzare le soluzioni candidate e convincere la giuria nell'assegnazione dei premi.Gli enti interessati possono presentare la propria candidatura sul portale di Fondazione CDP fino al 7 aprile 2025 mentre l'evento finale per decretare i vincitori sarà organizzato entro il mese di ottobre 2025.