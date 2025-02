In netto rialzo la Borsa di Milano, giù Stellantis dopo conti

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.In controtendenza Stellantis con perdite superiori al 4% che ha pubblicato i risultati del 2024 pari a, in calo del 17% rispetto al 2023, e consegne consolidate in diminuzione del 12%. L'crolla a, in calo del 70% rispetto all'anno precedente. L’utile operativo rettificato di 8,6 miliardi di euro è invece diminuito del 64% con un margine AOI del 5,5%. Dimezzati anche iche passano da 1,55 a 0,68 euro per azione.In negativo ancheche paga ancora le conferme sull'insoddisfazione del Mef sulle performance del Ceo Chery e delle proposte collaborative al socio francese per superare insieme la corrente gestione della società.Sul, questa mattina segnali sono stati pubblicati i dati sui prezzi della produzione in Spagna che accelerano ancora e il miglioramento della fiducia dei consumatori francesi . In Germania l' indice GFK di marzo peggiora a -24,7 punti.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,051. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.911,2 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 69,25 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +109 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,52%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,70%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,40%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,42%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 38.954 punti, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,61%, portandosi a 41.240 punti.In moderato rialzo il(+0,55%); con analoga direzione, leggermente positivo il(+0,59%).di Milano, troviamo(+4,85%),(+1,94%),(+1,79%) e(+1,73%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,33%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,34%.Tra i(+3,68%),(+3,30%),(+2,73%) e(+1,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,84%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,65%.